Вже на 1-й хвилині Серветт міг виходити вперед – Бедіа обікрав двох захисників на лінії штрафного і небезпечно закручував під дальню стійку. Рома відповіла спробою в середині тайму, яка виявилась вдалою: Лукаку з лінії одинадцятиметрового в дотик замкнув простріл з правого флангу.

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У першій ж атаці після відпочинку Белотті отримав закидання у воротарський і з гострого кута подвоїв перевагу римлян. Асистував йому Пеллегріні, який вийшов на заміну. За трохи він забив сам, а згодом зазнав травми і покинув поле. Ще через 7 хвилин Андреа оформив дубль і Рома заспокоїлась. "Вовки" набрали максимум очок і разом зі Славією очолюють турнірну таблицю групи G.