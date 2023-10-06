Феєрія Роми у Лізі Європи у відеоогляді матчу з Серветтом – 4:0
У поєдинку 2-го туру ЛЄ Рома розгромила Серветт (4:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Вже на 1-й хвилині Серветт міг виходити вперед – Бедіа обікрав двох захисників на лінії штрафного і небезпечно закручував під дальню стійку. Рома відповіла спробою в середині тайму, яка виявилась вдалою: Лукаку з лінії одинадцятиметрового в дотик замкнув простріл з правого флангу.
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У першій ж атаці після відпочинку Белотті отримав закидання у воротарський і з гострого кута подвоїв перевагу римлян. Асистував йому Пеллегріні, який вийшов на заміну. За трохи він забив сам, а згодом зазнав травми і покинув поле. Ще через 7 хвилин Андреа оформив дубль і Рома заспокоїлась. "Вовки" набрали максимум очок і разом зі Славією очолюють турнірну таблицю групи G.