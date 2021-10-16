"Победа очень важна, нужно подчеркнуть, как мы выиграли. Сложная игра, первую половину мы провели хорошо, если не считать результат. Ребята – молодцы, и те, кто вышел в старте, и те, кто появился по ходу игры. Бились и перевернули игру.

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У нас хорошая команда, есть возможность делать много изменений. Иногда это хорошо, а иногда – нет. Но когда все выходят на поле, они могут сделать ключевой вклад в результат. Отмечу Гаяси, игравшего на позиции левого защитника. У нас не было игрока на эту позицию. Пришлось ставить хавбека. Благодарен ему за примерное поведение. Нам нужны такие игроки, как он.

Давление есть всегда, мы должны стараться выигрывать в каждой игре. Теперь ребята могут отдохнуть и насладиться победой, с завтрашнего дня будем думать о Сампдории. Будем готовиться, но сначала надо радоваться этой победе, мы ее заслужили", – цитирует Мотту SPORTface.

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