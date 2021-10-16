"Перемога дуже важлива, Потрібно підкреслити, як ми виграли. Складна гра, першу половину ми провели добре, якщо не враховувати результат. Хлопці – молодці, і ті, хто вийшов у старті, і ті, хто з'явився упродовж гри. Билися і перевернули гру.

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У нас хороша команда, є можливість робити багато змін. Іноді це добре, а іноді – ні. Але коли всі виходять на поле, вони можуть зробити ключовий внесок у результат. Відзначу Гаясі, який грав на позиції лівого захисника. У нас не було гравця на цю позицію. Довелося ставити хавбека. Вдячний йому за зразкову поведінку. Нам потрібні такі гравці, як він.

Тиск є завжди, ми повинні намагатися вигравати у кожній грі. Тепер хлопці можуть відпочити і насолодитися перемогою, з завтрашнього дня будемо думати про Сампдорію. Будемо готуватися, але спочатку треба радіти цій перемозі, ми її заслужили", – цитує Мотту SPORTface.

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