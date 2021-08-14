Феерия Фернандеша и Погба в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Лидс – 5:1
16:55 - Читати українською
"Красные дьяволы" начали сезон с разгрома принципиального соперника. Вашему вниманию видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Лидс.
завершено
31’ Бруну Фернандеш
52’ Мейсон Гринвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
Люк Айлинг 48’
31’ Бруну Фернандеш
48’ Люк Айлинг
52’ Мейсон Гринвуд
54’ Бруну Фернандеш
60’ Бруну Фернандеш
68’ Фред
В первом тайме МЮ забил лишь раз, а вот после перерыва устроил настоящее избиение. В ворота команды Марсело Бьелсы влетело 5 мячей.
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Матч превратился в шоу Бруну Фернандеш и Поля Погба. Португалец настрелял 3 гола, а француз отметился 4 ассистами.
Таким образом Манчестер Юнайтед сделал серьезную заявку на борьбу за высокие места в этом сезоне. В следующем туре "красные дьяволы" встретятся с Саутгемптоном.
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