В первом тайме МЮ забил лишь раз, а вот после перерыва устроил настоящее избиение. В ворота команды Марсело Бьелсы влетело 5 мячей.

Фаны МЮ и Лидса устроили жестокую драку в центре Манчестера

Матч превратился в шоу Бруну Фернандеш и Поля Погба. Португалец настрелял 3 гола, а француз отметился 4 ассистами.

Таким образом Манчестер Юнайтед сделал серьезную заявку на борьбу за высокие места в этом сезоне. В следующем туре "красные дьяволы" встретятся с Саутгемптоном.

Манчестер Юнайтед разбомбил Лидс в дерби – Бруну Фернандеш оформил хет-трик, Погба отдал четыре ассиста