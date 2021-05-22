Феерическое закрытие сезона в видеообзоре матча Бавария – Аугсбург – 5:2
20:08 - Читати українською
Бавария принимала Аугсбург в рамках последнего тура Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
23’ Серж Гнабри
33’ Йозуа Киммих
43’ Кингсли Коман
Андре Хан 67’
23’ Серж Гнабри
33’ Йозуа Киммих
43’ Кингсли Коман
67’ Андре Хан
Бавария еще досрочно решила все вопросы во внутреннем чемпионате, но не хотела разочаровывать своих болельщиков в последнем матче.
Левандовски превзошел достижение Герда Мюллера – форвард Баварии стал рекордсменом Бундеслиги
Мюнхенцы прогнозируемо разгромили соперника, забивая голы на любой вкус, а "вишенкой на торте" стал мяч Левандовски, который помог поляку побить рекорд легендраного Мюллера.
Подопечные Флика финишировали чемпионами, Аугсбург расположился на 13-й строчке.
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