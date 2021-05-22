Бавария принимала Аугсбург в рамках последнего тура Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Бавария еще досрочно решила все вопросы во внутреннем чемпионате, но не хотела разочаровывать своих болельщиков в последнем матче.

Левандовски превзошел достижение Герда Мюллера – форвард Баварии стал рекордсменом Бундеслиги

Мюнхенцы прогнозируемо разгромили соперника, забивая голы на любой вкус, а "вишенкой на торте" стал мяч Левандовски, который помог поляку побить рекорд легендраного Мюллера.

Подопечные Флика финишировали чемпионами, Аугсбург расположился на 13-й строчке.

Бавария с рекордом Левандовски, Боруссия М отправила Вердер во вторую Бундеслигу, Кельн будет играть в переходных матчах