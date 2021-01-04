"Я думаю, що такого помічника, як я, взагалі складно знайти. Не знаю чому.

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Я думаю, що дуже важко такого знайти – людину, яка ночами не спатиме, працюватиме. А я вважаю, що був дуже хорошим помічником. Це нескромно, але це так", – заявив Федик у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, 33-річний фахівець працював помічником Олега Кононова та Леоніда Кучука, а в червні 2020-го розпочав самостійний шлях на чолі Руха.

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