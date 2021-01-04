Федик: Важко знайти такого хорошого помічника, яким був я
19:34 - Читать на русском
Головний тренер Руха Іван Федик розповів про труднощі з пошуками гідного асистента.
"Я думаю, що такого помічника, як я, взагалі складно знайти. Не знаю чому.
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Я думаю, що дуже важко такого знайти – людину, яка ночами не спатиме, працюватиме. А я вважаю, що був дуже хорошим помічником. Це нескромно, але це так", – заявив Федик у програмі Бомбардир.
Нагадаємо, 33-річний фахівець працював помічником Олега Кононова та Леоніда Кучука, а в червні 2020-го розпочав самостійний шлях на чолі Руха.
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