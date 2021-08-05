Федык имеет предложения из-за рубежа после отставки из Руха
17:35 - Читати українською
Иван Федык имеет шанс продолжить карьеру за пределами Украины.
Бывший тренер Руха Иван Федык получил несколько предложений из зарубежных клубов, сообщает Meta-ratings.
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Однако у 34-летнего специалиста еще есть шанс остаться в Рухе. Все будет зависеть от личной встречи новоиспеченного тренера львовского клуба Леонида Кучука со своим предшественником.
Напомним, Федык возглавил Рух после отставки Юрия Бакалова прошлым летом. В двух стартовых турах нового сезона УПЛ львовяне проиграли.
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