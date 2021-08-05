Колишній тренер Руха Іван Федик отримав кілька пропозицій із закордонних клубів, повідомляє Meta-ratings.

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Проте у 34-річного фахівця ще є шанс залишитись у львівському клубі. Все залежатиме від особистої зустрічі новоспеченого тренера "жовто-чорних" Леоніда Кучука зі своїм попередником.

Нагадаємо, Федик очолив Рух після відставки Юрія Бакалова минулого літа. У двох стартових турах нового сезону УПЛ львів'яни зазнали поразок.

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