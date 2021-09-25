"Динамо, без всякого сомнения, – это хорошая команда. Считаю, что по игре это сейчас лучшая команда Украины, даже несмотря на поражение Шахтеру в Суперкубке.

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Луческу – это пока лучший тренер в Украине. Он знает наш чемпионат, разбирает соперников, поэтому игра будет очень тяжелой. Тем интереснее будет проверить себя на фоне такого оппонента. Конечно, мы готовимся, настраиваемся, разбираем все моменты. Хотим отработать их на тренировках, чтобы в игре мы были готовы к любой ситуации.

Мне очень хотелось бы сыграть в этом матче, но, к сожалению, я не смогу помочь своей команде из-за перебора желтых карточек. Будем играть против команды уровня Лиги чемпионов. Можем добыть результат благодаря самоотдаче и компактности на поле. Нужно отдать больше сил, чем обычно. Шанс всегда есть", – цитирует Федорчука официальный сайт Руха.

Напомним, встреча между львовской и киевской командами состоится уже сегодня, 25 сентября, на Арене Львов. Начало встречи в 19:30.

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