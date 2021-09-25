Півзахисник львів'ян Валерій Федорчук вірить, що "жовто-чорним" під силу завоювати очки у матчі з командою Мірчі Луческу.

"Динамо, без жодних сумнівів, – це хороша команда. Вважаю, що за грою це зараз найкраща команда України, навіть попри поразку Шахтарю у Суперкубку.

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Луческу – це наразі найкращий тренер в Україні. Він знає наш чемпіонат, розбирає суперників, тому гра буде дуже важкою. Тим цікавіше буде перевірити себе на фоні такого опонента. Звичайно, що ми готуємось, налаштовуємось, розбираємо усі моменти. Хочемо відпрацювати їх на тренуваннях, аби в грі ми були готові до кожної ситуації.

Мені дуже хотілося б зіграти у цьому матчі, але, на жаль, я не зможу допомогти своїй команді через перебір жовтих карток. Будемо грати проти команди рівня Ліги чемпіонів. Можемо здобути результат завдяки самовіддачі та компактності на полі. Потрібно віддати більше сил, ніж зазвичай. Шанс завжди є", – цитує Федорчука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, зустріч між львівською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 19:30.

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