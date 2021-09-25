Второй приход Леонида Кучука в Рух оказался не таким крутым, как ожидалось. Львовяне под его руководством чередуют хорошие матчи с невыразительными, хотя не всегда качество игры соответствовало результату – например, победа над Львовом в дерби была одержана при двух ударах и автоголе соперника. Перед этим матчем команда упустила победу над Колосом, играя в большинстве, и без шансов сгорела СК Днепру-1, а после – удержала ничью с Зарей, проиграла Десне в компенсированное время и разгромила Николаев в Кубке.

Кополовец озвучил условие, при котором Рух может отобрать очки у Динамо

В тактическом плане Рух тоже выглядит довольно неоднозначно.Он держится в топ-5 УПЛ по темпу передач и среднему количеству пасов в последнюю треть, но идет предпоследним по среднему числу касаний в штрафной. Коллектив делает много передач на продвижение с хорошей точностью (76%), но большинство атак завершается дальними ударами (из 66 выстрелов 42 прошли из-за пределов штрафной). Словом, львовянам не хватает фантазии в завершающей фазе.

В обороне Рух старается садиться в низкий блок, но его качество невысокое. Подопечные Леонида Кучука уступают более чем в 56% дуэлей один-в-один и идут на дне таблицы с победами в воздухе, а соперники в матчах против львовян проводят наиболее острые удары. Впрочем, сдержать Зарю и дать более или менее достойный бой Десне, навязав рваный темп игры, "желто-черные" смогли, поэтому Динамо еще рано радоваться. За три очка придется побороться.

Киевляне подходят к встрече на фоне разгромного поражения от Шахтера в Суперкубке. Мирча Луческу в классическом стиле списал все на недостаток мотивации для таких "турниров", а Де Пена в соцсетях напомнил, кто является действующим чемпионом – впрочем, поражение явно ударило по самолюбию "бело-синих". После года без поражений во внутренних соревнованиях получить 0:3 от кризисных "горняков" команда не ожидала.

Впрочем, этот факт не должен радовать фанов Руха. Вынос в Классическом произошел не совсем по игре – в статистическом плане динамовцы остались на своем высоком уровне, а "горняки" мало что создали. Киевляне здорово оборонялись и бежали в контратаки, но все сломал довольно случайный гол Траоре, после которого пришлось сильнее раскрываться. Сегодня же уровень сопротивления будет намного слабее.

Рух имеет дело с лучшей атакой чемпионата (23 забитых гола при 21,18 xG) и с лучшей обороной (2 пропущенных гола, 4,54 ожидаемых). Кроме того, киевляне идут в лидерах УПЛ за успешностью единоборств и игровом темпе (больше только у Шахтера), да и вообще Динамо выглядит фаворитом в борьбе за золото. Этот фаворит сильно получил по носу от принципиального соперника – и сегодня он сделает все, чтобы доказать случайность поражения в Суперкубке.

Кадровая ситуация

Травмированные: Попов, Бурда, Беседин (Динамо Киев)

Дисквалифицированы: Федорчук (Рух)

Вне заявки: Буяльский, Кулач, Рамирес (Динамо Киев)

Ориентировочные составы на матч Рух – Динамо

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Мартынюк, Мысык – Карасюк, Сыч – Климчук, Притула, Бойчук – Борячук

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Андриевский, де Пена – Шкурин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Прогнозировать Руху хотя бы ничью трудно даже в простых поединках, а здесь все очевидно. Динамо – безусловный фаворит, который сильнее по всем показателям и который не заслужил разгром от Шахтера. Сегодня подопечные Мирчи Луческу будут это доказывать, хотя вряд ли стоит ожидать разгрома – "бело-синим" необходимо поберечь силы, ведь впереди поединок против Баварии и стратегически важное Классическое в УПЛ.

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