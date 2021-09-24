"На недооценку не стоит особо рассчитывать. Думаю, у Руха появятся шансы дать бой Динамо, если львовяне не пропустят быстрый гол.

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Под руководством Леонида Кучука команда уже научилась грамотно играть по счету, хотя киевляне сейчас на ходу и опасны. Вот только с реализацией у подопечных Мирчи Луческу и дальше проблемы", – цитирует Кополовца Команда 1.

К слову, противостояние Руха и Динамо в рамках 9-го тура УПЛ состоится в субботу, 25 сентября. Старт встречи в 19:30. На данный момент киевляне возглавляют турнирную таблицу чемпионата, а львовяне расположились на 9-й строчке.

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