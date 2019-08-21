Федорчук: Мариуполь готов отобрать очки у Шахтера

Полузащитник Мариуполя Валерий Федорчук поделился ожиданиями накануне матча 5-го тура УПЛ против Шахтера.

"Футболисты должны всегда делать правильные выводы после поражений и как можно быстрее забывать негатив. Мы проанализировали наши ошибки в матче с АЗ (0:4). Уже забыли эту историю. Уже готовимся к Шахтеру и все мысли только об этом поединке.

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На любого соперника должен быть боевой настрой. Но обычно для каждого футболиста, который выходит на поле против Шахтера, это шанс проявить себя. Шахтер играет в быстрый атакующий футбол, у них много креативных игроков. Против таких команд всегда приятно играть, каждый хочет показать свои лучшие качества.

Мы не хотим испортить им праздник (25 августа – 150-летия города Донецка и День шахтера – прим. Футбол 24), просто хотим добавить в свою копилку 3 очка. Понятно, что наша победа не добавит радости Шахтеру в такой особенный для них день. Но мы об этом не думаем, у нас другие задачи. Мы приедем не для того, чтобы сделать подарок "горнякам", а чтобы отобрать очки. Мы к этому готовы", – цитирует Федорчука Террикон.

Напомним, матч 5-го тура УПЛ Шахтер – Мариуполь состоится в Харькове на ОСК Металлист 25 августа. Начало поединка в 19:30.

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