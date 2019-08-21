Федорчук: Маріуполь готовий відібрати очки у Шахтаря

Півзахисник Маріуполя Валерій Федорчук поділився очікуваннями напередодні матчу 5-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Футболісти повинні завжди робити правильні висновки після поразок і як можна швидше забувати негатив. Ми проаналізували наші помилки в матчі з АЗ (0:4). Уже забули цю історію. Вже готуємося до Шахтаря і всі думки виключно про цей поєдинок.

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На будь-якого суперника повинен бути бойовий настрій. Але звичайно для кожного футболіста, який виходить на поле проти Шахтаря, це шанс проявити себе. Шахтар грає у швидкий атакувальний футбол, у них багато креативних гравців. Проти таких команд завжди приємно грати, кожен хоче показати свої найкращі якості.

Ми не хочемо зіпсувати їм свято (25 серпня – 150-річчя міста Донецька і День шахтаря – прим. Футбол 24), просто хочемо додати в свою скарбничку 3 очки. Зрозуміло, що наша перемога не додасть радості Шахтарю в такий особливий для них день. Але ми про це не думаємо, у нас інші завдання. Ми приїдемо не для того, щоб зробити подарунок "гірникам", а щоб відібрати очки. Ми до цього готові", – цитує Федорчука Террикон.

Нагадаємо, матч 5-го туру УПЛ Шахтар – Маріупол відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 25 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

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