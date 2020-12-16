"Я никогда не мог подумать, что буду часто менять клубы в течение карьеры. Так ситуация складывалась. Заканчивались контракты и поступали другие предложения.

Милевский может помочь Руху на футбольном поле, – Федорчук

Когда я был молод, то приходилось проситься в аренду, потому что хотелось играть в футбол. Контракт принадлежал Днепру. Я доволен, что так получалось идти в аренду, ведь это хороший опыт для молодого футболиста.

Закончу я карьеру в Руха? Никогда не надо загадывать. Я хотел бы закончить в Руха, ведь я родом из львовского региона. Дважды меня приглашали в Кривбасс. Я сказал, что еще хочу поиграть на хорошем уровне. Говорю им, что если сам Зеленский позвонит, тогда я и думать не буду. Но сейчас я еще не готов", – приводит слова Федорчука телеканал Футбол.

Отметим, что Валерий за свою карьеру успел поиграть за Кривбасс, Львов, Днепр, Карпаты, Динамо, Верес, Волынь, Мариуполь, а сейчас выступает за Рух.

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