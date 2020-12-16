"Я ніколи не міг подумати, що буду часто міняти клуби протягом кар'єри. Так ситуація складалася. Закінчувалися контракти і надходили інші пропозиції.

Мілевський може допомогти Руху на футбольному полі, – Федорчук

Коли я був молодий, то доводилося проситися в оренду, тому що хотілося грати в футбол. Контракт належав Дніпру. Я задоволений, що так виходило йти в оренду, адже це хороший досвід для молодого футболіста.

Закінчу я кар'єру в Руху? Ніколи не треба загадувати. Я хотів би закінчити в Руху, адже я родом зі львівського регіону. Двічі мене запрошували в Кривбас. Я сказав, що ще хочу пограти на хорошому рівні. Кажу їм, що якщо сам Зеленський подзвонить, тоді я і думати не буду. Але зараз я ще не готовий", – наводить слова Федорчука телеканал Футбол.

Зазначимо, що Валерій за свою кар'єру встиг пограти за Кривбас, Львів, Дніпро, Карпати, Динамо, Верес, Волинь, Маріуполь, а зараз виступає за Рух.

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