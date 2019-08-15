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Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины, анонсируя товарищеский матч

13:54 93 Читати українською
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины, анонсируя товарищеский матч
Андрей Шевченко / Getty Images

Неприятный инцидент произошел во время объявления заявки сборной Нигерии на матч против Украины.

 

Пресс-служба африканской сборной опубликовала список игроков, которые будут вызваны на поединок против команды Андрея Шевченко. Однако нигерийцы использовали неправильное изображение флага Украины. На иллюстрации сверху желтый цвет вместо синего.

Украина – Нигерия: африканцы объявили заявку на товарищеский поединок

10 сентября – через 3 дня после матча против Литвы в отборе к Евро-2020 – сборная Украины сыграет контрольный матч против Нигерии, которая заняла 3 место на КАН-2019. Как ранее анонсировал глава УАФ Андрей Павелко, этот матч пройдет в Днепре.

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Украина - Нигерия Сборная Украины футбольные курьёзы Товарищеские матчи Украина Украина Нигерия Нигерия
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