Федерация футбола Франции пригрозила санкциями арбитрам, которые отважатся остановить матч во время Рамадана
ФФФ не планирует останавливать матчи ради футболистов-мусульман.
В середине марта в АПЛ решили, что арбитры могут останавливать матчи чемпионата, чтобы дать футболистам, исповедующим ислам, разговляться. Это нововведение вызвало споры во Франции, где много игроков-мусульман. Федерация футбола Франции четко высказалась о своем решении на эту тему.
Арбитры АПЛ будут останавливать матчи ради футболистов-мусульман
"До FFF была доведена информация о перерывах в матчах для перекусов в Рамадан. Эти перерывы не соответствуют положениям устава FFF. Федерация и ее органы отвечают за миссию государственной службы, делегированную государством, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или оскорбление достоинства человека, в частности из-за его политических и религиозных убеждений", – говорится в письме.
Также Федерация подчеркнула, что любой, кто нарушит эти положения, будет подвергнут дисциплинарному и/или уголовному производству. Один из уставов FFF указывает, что футбольное поле, стадион, спортивный зал не место политического или религиозного самовыражения. Напомним, что Рамадан начался 22 марта и завершится 21 апреля.
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