В середині березня в АПЛ вирішили, що арбітри можуть зупиняти матчі чемпіонату, щоб дати футболістам, які сповідують іслам, розговлятися. Це нововведення викликало суперечки у Франції, де багато гравців-мусульман. Федерація футболу Франції чітко висловилась щодо свого рішення на цю тему.

Арбітри АПЛ зупинятимуть матчі заради футболістів-мусульман

"До FFF було доведено інформацію про перерви в матчах для перекусів у Рамадан. Ці перерви не відповідають положенням статуту FFF. Федерація та її органи відповідають за місію державної служби, делеговану державою, захищають основні цінності Французької Республіки та повинні запобігати будь-якій дискримінації чи образі гідності людини, зокрема через її політичні та релігійні переконання", – йдеться у листі.

Також, Федерація наголосила, що будь-хто, хто порушить ці положення, буде підданий дисциплінарному та/або кримінальному провадженню. Один зі статутів FFF вказує, що футбольне поле, стадіон, спортивний зал не є місцем політичного чи релігійного самовираження. Нагадаємо, що Рамадан розпочався 22 березня і закінчиться 21 квітня.

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