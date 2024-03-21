"Кто выйдет в воротах сборной? Не знаю. Здесь, наверное, даже закарпатский знахарь не скажет. Это приятная головная боль для тренера, потому что все – что Бущан, что Лунин, что Трубин находятся в шикарной форме. Наверняка, все же будут делать акцент на опыт. Мне абсолютно все три голкипера нравятся, как они действуют на последнем рубеже.

Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф за Евро-2024

Читал интервью Реброва, где он сказал, что решение будут принимать непосредственно в день матча. Плюс тренер вратарей Рустам Худжамов смотрит, видит тренировочный процесс, анализирует так же их матчи. Посмотрим. Все три вратаря достойны играть в основном составе.

Есть тренерский штаб и многие говорят, что победный состав не меняют. Но это же сборная, и здесь надо смотреть в целом, как непосредственно с игровой практикой в их клубах. Все имеют игровую практику – у кого-то ее больше. Да, за счет чемпионата Португалии у Трубина. Лунин за Реал... Если он посадил Кепу сейчас, Куртуа получил травму. Андрей сейчас номер один в Реале, что бы там не писали и не говорили", – цитирует Федецкого Tribuna.

Матч Босния и Герцеговина – Украина стартует 21 марта в 21:45. Победитель 26 марта сыграет против сильнейшего в паре Израиль – Исландия. Тот, кто выиграет решающий поединок, поедет на Евро-2024.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на матч плей-офф за Евро-2024