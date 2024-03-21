"Хто вийде у воротах збірної? Не знаю. Тут, напевно, навіть закарпатський знахар не скаже. Це приємний головний біль для тренера, тому що всі – що Бущан, що Лунін, що Трубін перебувають в шикарній формі. Напевно, все ж таки будуть робити акцент на досвід. Мені абсолютно всі три голкіпери подобаються, як вони діють на останньому рубежі.

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плей-офф за Євро-2024

Читав інтерв'ю Реброва, де він сказав, що рішення будуть ухвалювати безпосередньо в день матчу. Плюс тренер воротарів Рустам Худжамов дивиться, бачить тренувальний процес, аналізує так само їхні матчі. Побачимо. Всі три воротарі достойні грати в основному складі.

Є тренерський штаб і багато хто каже, що переможний склад не міняють. Але це ж збірна, і тут треба дивитися загалом, як безпосередньо з ігровою практикою в їхніх клубах. Всі мають ігрову практику – в когось її більше. Так, завдяки чемпіонату Португалії у Трубіна. Лунін за Реал... Якщо він посадив Кепу зараз, Куртуа отримав травму. Андрій зараз номер один в Реалі, що б там не писали і не говорили", – цитує Федецького Tribuna.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна стартує 21 березня о 21:45. Переможець 26 березня зіграє проти сильнішого в парі Ізраїль – Ісландія. Той, хто виграє вирішальний поєдинок, поїде на Євро-2024.

Боснія та Герцеговина – Україна: анонс і прогноз на матч плей-офф за Євро-2024