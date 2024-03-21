Сборная Украины в матче плей-офф за выход на Евро-2024 сыграет с Боснией и Герцеговиной. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Поединок, который состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле", будет доступен для просмотра на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Также матч покажет Суспільне. Игру можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT, которые не имеют прав на трансляцию матчей отбора Евро-2024). Матч, как и онлайн-трансляция Босния и Герцеговина – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45 по киевскому времени в четверг, 21 марта.

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Исторический шанс

Украина находится всего в двух шагах от Евро-2024. Чтобы пройти в финальную часть турнира, подопечным Сергея Реброва необходимо победить сборную Боснии и Герцеговины, а затем встретиться с победителем пары Исландия – Израиль. Наши соперники не могут похвастаться топ-результатами или прогрессивной тактикой, а конкретно балканцы вообще находятся в кризисе. Украина в этом квартете является настоящим слоном.

Правда, в 1999-м мы то же были слонами на фоне "каких-то там" словенцев. Вообще, с плей-офф у сборной Украины особенно сложные отношения, хотя конкретно с чемпионатами Европы наметилась положительная тенденция. "Сине-желтые" трижды подряд ездили на турнир, начиная с 2012 года – но впервые мы попали на Евро благодаря статусу хозяев.

Второе Евро громко провалили, а на третьем не покидало ощущение, будто Украина могла и может продемонстрировать гораздо больше (наш четвертьфинал не впечатлил сообщество). Появление на четвертом чемпионате подряд уже выглядит солидно в историческом масштабе – да и в спортивном плане от этой сборной можно ожидать очень многого.

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Преимущества сборной Украины

Так чем может похвастаться наша сборная перед противостояниями с Боснией и Герцеговиной? Во-первых, тактической гибкостью. Сергей Ребров в отборе откатал чуть ли не все схемы и модели игры. Были и три защитника, и четыре. И 4-2-3-1, и 4-3-3, и 5-4-1. И автобусы, и работа от владения, и игра на встречных курсах, хотя основная идея игры крутится вокруг вертикальности и контратак.

Причем команда перестраивалась по ходу матчей, кардинально меняя стартовый план. Менялось и кадровое наполнение. Что наиболее важно, перестановки постоянно приносили результат – особенно это было заметно по матчам с Северной Македонией. Именно поэтому вторым преимуществом нашей сборной стоит назвать гейм-менеджмент Сергея Реброва. Он реально сильный тренер.

В-третьих, у нас мощный состав. Возможно, самый мощный в Восточной Европе прямо сейчас. В основе сборной выступают лидеры сенсационной Жироны, которые держались на одном уровне результативности с Беллингемом и били рекорды Ла Лиги. Есть голкипер Реала, который чисто статистически является одним из лучших в мире (и он точно лучше сбалансирован). Есть один из ключевых игроков претендента на чемпионство в АПЛ. Есть Мудрик, который уже имеет 21 матч в АПЛ с 4 голами и 2 ассистами (не считая кубковых).

А еще есть форвард крепкой Валенсии, лидеры обороны достаточно интересных английских середнячков, есть потенциальные легионеры вроде Тымчика или Судакова (конечно же, они на радаре топ-клубов), есть вратарь Бенфики с яркими хайлайтами каждую неделю. Еще лет 5-7 назад мы и мечтать не могли о таком представительстве в Европе.

Наиболее важным фактором является модерность нашей сборной. Она имеет крутых аналитиков и скаутов, ее возглавляет тренер с опытом работы в Европе – и нашего руководителя реально там уважают. У Сергея Реброва может получаться не все, однако наша сборная играет в современный позиционный футбол с принципами игры топовых команд. Собственно, об этом говорил Доменико Тедеско – коуч сборной Бельгии (нашего возможного соперника по группе).

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Недостатки сборной Украины

Украину уважают в европейском футбольном сообществе. К ней готовятся, хотя "сине-желтые" еще даже не начали квалификацию в плей-офф. Мы держимся в "большом клубе" – и очень не хочется опозориться на этом фоне.

Но что может помешать Украине пройти на Евро-2024? Здесь тоже немало пунктов. Первым стоит отметить психологический фактор – на групповом этапе случались игры, где команда настроилась ненадлежащим образом. В частности, несколько перегорели после эмоциональной ничьей с Англией, слившись итальянцам в Милане. "Дома" же против "Скуадры" выдали хороший старт, но уже на 20-х минутах "сине-желтые" полностью потеряли контроль.

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Худшим в психологическом плане стал поединок с Мальтой. Футболисты просто забили на дисциплину и натужно победили благодаря гению Мудрика – островитяне долгое время выглядели лучше. Да и после матча игроки выдавали комментарии в стиле ""вы не имеете права нас критиковать", причем подобное позволял себе даже тихий Миколенко.

Будем надеяться, что перед важными матчами плей-офф этой проблемы не будет. Не тот уровень. Зато проблемы могут возникнуть на игровом уровне – Украина хоть и симпатичная и современная, но пройти отбор ровно не удалось. Постоянно возникали какие-то качели и потеря контроля (как в "домашке" с македонцами). Приходилось кардинально менять тактическую модель. Какого-то узнаваемого рисунка игры, как и общей стабильности, мы не увидели.

Трекер ожидаемой остроты во втором матче с македонцами. Заметно, что Украина теряла контроль над ходом встречи и возвращала его, играя отрезками.

Также тревожила работа под прессингом. Северная Македония и сборная Италии продемонстрировали, что выдержать интенсивное давление украинцам трудно – сыпаться начинает все (правда, постепенно команда адаптируется по ходу матча). Фирменные короткие розыгрыши исчезают. В сочетании с неоднозначной формой Матвиенко такая уязвимость становится еще опаснее.

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В атаке тоже есть проблемы при преодолении низких и даже средних блоков. Опять же, показательным стал поединок против Северной Македонии в Скопье. Первый тайм провалили вчистую (0:2), а во втором моментов то особо и не было – для трех голов показатель ожидаемых забитых был слишком низким (он не дотянул даже до единицы). С другой стороны, замены Сергея Реброва тогда реально помогли, плюс сработал класс исполнителей.

Босния и Герцеговина – слабая, но требует уважения

Последняя проблема кажется наиболее важной в контексте противостояния с Боснией и Герцеговиной. Какие бы проблемы не имели наши соперники, закрыться в блоке и навязать кучу борьбы умеет любой коллектив – а балканский тем более.

Вряд ли от бошняков можно ожидать большего. Они сменили трех коучей за отбор. С Фаруком Хаджибеговичем сборная не забила ни разу за три матча, пропустив 3 гола от Португалии и по 2 от Словакии и Люксембурга. При Мехо Кодро били Лихтенштейн и уступили Исландцам, а с нынешним тренером снова проиграли словакам (1:2 – и получили разгром от Люксембурга (1:4) и Португалии (0:5).

Обойти в группе удалось только Лихтенштейн, но в плей-офф отбора удалось прорваться через рейтинг в Лиге наций. Тем не менее, недооценивать Боснию и Герцеговину не следует – в ее составе много футболистов из топ-лиг (пусть и не из ведущих клубов), в заявке остаются Джеко и Пьянич, хорошую форму в Аталанте набрал Колашинац. Таким футболистам не надо много моментов, чтобы наказать за потерю концентрации.

Кадровая ситуация

Главной проблемой сборной Украины остается Цыганков, который повредил мениск. Виктор вернулся в лагерь национальной команды 4 дня назад и тренировался по индивидуальной программе. Медики говорят о положительной динамике, но участие вингера Жироны в этой встрече остается под большим сомнением. Наиболее очевидная замена – Зубков, хотя там может оказаться и Ванат.

Также трудно понять форму Зинченко. Александр пропустил 5,5 матчей, а в следующих двух сыграл только полчаса – и он не выглядел определяющим футболистом. Не факт, что представитель АПЛ готов к полным матчам, поэтому в центре возможны различные конфигурации. Например, Сашу в центре может заменить Шапаренко.

Есть вопросы и по позиции опорника. Степаненко пропустил сборы, Сидорчук не в лучшей форме – в центральном треугольнике нижнюю позицию может получить Бражко. Варианты могут быть разными.

Одна из самых спорных тем – вратарская. Лунин является вторым после Доннаруммы голкипером по среднему показателю PostShot xG (ключевым в оценке голкиперов). Андрей отвел аж 10 ожидаемых голов от ворот Реала, однако Трубин не сильно отстает – и он лучше интегрирован в командную игру. Сергей Ребров заявил, что определится непосредственно перед матчем.

В конце концов, интересно, кому доверят позицию форварда. Довбик не забивает на протяжении восьми матчей подряд, хотя моменты у него есть. Артем провел 15 ударов (7 в створ), наиграл на 2,82 ожидаемых гола, забивал из офсайдов, ассистировал под неназначенные пенальти, и тому подобное. Хотя хватало и провальных поединков.

Яремчук же наконец возродился. Роман хоть и не является голевой машиной, но Реалу и Альмерии забил (и помог с созданием еще нескольких мячей). Что наиболее важно, он сильно добавил в черновой работе – в частности в прессинге. Нужно ли это в поединке с бошняками? Только Сергей Ребров знает ответ.

Яремчук у пресингу (червоним - перекриті лінії пасів) pic.twitter.com/8ydcEB79PD — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 3, 2024

Ориентировочные составы на матч Босния и Герцеговина – Украина

Босния и Герцеговина: Пирич – Газибегович, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац – Цимирот, Пьянич – Хамулевич, Крунич, Демирович – Джеко

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Зубков, Судаков, Шапаренко, Мудрик – Яремчук

Прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина

У команды Сергея Реброва больше шансов одержать победу в дуэли. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Украина победит Боснию и Герцеговину. Коэффициент на победу нашей сборной довольно привлекательный – 2,07. На триумф хозяев дают больше (3,85). В ничью в основное время специалисты верят чуть больше (3,65). Матч имеет огромное значение, но можно рассчитывать, что результативность будет выше 2,25 голов (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,88).

Сборная Украины должна проходить боснийцев. Их звездные футболисты уже в пенсионном возрасте, а наиболее известные представители топ-чемпионатов играют за команды вроде Кельна, Шеффилда (борются за выживание) или Гамбурга с Гертой (играют во второй Бундеслиге). Плюс, весь отбор к Евро-2024 бошняки демонстрировали ужасный футбол, на фоне которого даже Люксембург выглядел машиной.

Вряд ли подопечные Сергея Реброва будут иметь проблемы с настройками или концентрацией в столь важном матче. Плюс, команда очень гибкая в кадровом и тактическом плане. Украина сдержала Англию, достойно выступила с Италией и дважды била Македонию (типичную балканскую команду). В конце концов, в заявке аж четыре футболиста сильных клубов АПЛ и несколько игроков, которых туда сватают.

Словом, "сине-желтые" имеют все для триумфа – проиграть мы можем только сами себе. Объективно.

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