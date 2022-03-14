"Тимощук? Предатель. Это чтоб ничего другого не говорить. Я написал ему сообщение. Он прочел его, но оставил без ответа. Его поведение в этой ситуации удивляет. Россия обстреливает мирных жителей, сбрасывает бомбы на роддом, и он все это знает, потому что его родители живут в Луцке. Он ведь, наверное, поддерживает связь с отцом, который в курсе происходящего.

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Цинично закрывать глаза на происходящее и никак не реагировать... Что должно быть в груди? Думаю, сердца там точно нет. Он не переживает и ничего не пытается сделать. Просто молчать. Я не могу сказать о Толике, что он патриот. Я очень разочарован. Никогда не мог вообразить такого отношения с его стороны. Мы дружили.

Когда играли за сборную, вместе с ним ездили в госпиталь к нашим раненым, навещали военных, привозили им подарки. Для них это многое значило, и Толик сам это прекрасно видел. И после этого засунуть язык в жопу и молчать, это настолько цинично и низко… Это его выбор. Он его сделал. Не знаю, как он будет с этим жить. Украина победит, а ему жить с этим.

Ничего не мешало ему расторгнуть контракт и поехать в другую страну. Я не говорю об Украине. Здесь его особо никто не ждет. Выехать в любую другую страну и помочь нашей армии. Даже те украинские футболисты, которые играли за российские клубы и говорили, что футбол вне политики, разорвали контракты и уехали, а Толик продолжает работать в Зените. Это преступление против своего народа и своей совести. В семье не без урода", – поделился Федецкий в интервью Fanday.

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