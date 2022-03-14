"Тимощук? Зрадник. Це щоб нічого іншого не казати. Я написав йому повідомлення. Він прочитав його, але залишив без відповіді. Його поведінка у цій ситуації дивує. Росія обстрілює мирних жителів, скидає бомби на пологовий будинок, і він усе це знає, бо його батьки живуть у Луцьку. Адже він, напевно, підтримує зв'язок з батьком, який в курсі того, що відбувається.

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Цинічно заплющувати очі на те, що відбувається, і ніяк не реагувати... Що має бути в грудях? Думаю, серця там точно немає. Він не переживає і нічого не намагається вдіяти. Просто мовчати. Я не можу сказати про Толіка, що він патріот. Я дуже розчарований. Ніколи не міг уявити такого стосунку з його боку. Ми товаришували.

Коли грали за збірну, разом із ним їздили до шпиталю до наших поранених, навідували військових, привозили їм подарунки. Для них це багато значило, і Толік сам це чудово бачив. І після цього засунути язика в дупу і мовчати, це настільки цинічно та низько… Це його вибір. Він його зробив. Не знаю, як він із цим житиме. Україна переможе, а йому із цим жити.

Нічого не заважало йому розірвати контракт і поїхати до якоїсь іншої країни. Я не говорю про Україну. Тут на нього особливо ніхто не чекає. Виїхати в будь-яку іншу країну та якось допомогти нашій армії. Навіть ті українські футболісти, які грали за російські клуб і казали, що футбол поза політикою, розірвали контракти та поїхали, а Толік продовжує працювати у Зеніті. Це злочин проти свого народу та проти своєї совісті. В сім'ї не без виродка", – поділився Федецький у інтерв'ю Fanday.

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