"Пока что нет мандража, не чувствую такого. Может, появится перед эфиром, все же это не обычное интервью. Эксперты должны быть объективны. Ясное дело, что у каждого есть свои симпатии, но анализировать игру нужно объективно.

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К эфиру нужно готовиться по футбольным матчам, проанализировать соперника и нашу игру, на какой позиции могут сыграть игроки, какую схему будет использовать наш тренер и тренер соперника.

На каналах "Футбол 1/2/3" смотрю все, что попадется на глаза. Чаще всего включаю какие-то футбольные матчи, интересно также послушать анализ экспертов. Мой любимый эксперт? Нравятся мысли Евгения Левченко, но на телеканале много специалистов, которых интересно послушать", – сказал Федецкий в комментарии каналу "Футбол".

К слову, дебют экс-игрока Шахтера, Карпат и Днепра состоится накануне матча сборной Украины против Швейцарии.

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