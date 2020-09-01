"Поки що немає мандражу, не відчуваю такого. Може, з'явиться перед ефіром, все ж це не звичайне інтерв'ю. Експерти повинні бути об'єктивними. Ясна річ, у кожного є свої симпатії, але аналізувати гру потрібно об'єктивно.

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До ефіру слід готуватися за футбольними матчами, проаналізувати суперника і нашу гру, на якій позиції можуть зіграти гравці, яку схему буде використовувати наш тренер і тренер суперника.

На каналах "Футбол 1/2/3" дивлюся все, що потрапить на очі. Найчастіше вмикаю якісь футбольні матчі, цікаво також послухати аналіз експертів. Мій улюблений експерт? Подобаються думки Євгена Левченка, але на телеканалі багато фахівців, яких цікаво послухати", – сказав Федецький у коментарі каналу "Футбол".

До слова, дебют екс-гравця Шахтаря, Карпат та Дніпра відбудеться напередодні матчу збірної України проти Швейцарії.

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