"Почему в сезоне-2008/09 Шахтер выиграл Кубок УЕФА? Наверное такой год был, такие футболисты, такой чемпионат. Безумный чемпионат по всем показателям – реклама, зарплаты.

Федецкий подтвердил, что получал предложения из России

Зарплата в 3 тысячи долларов в дубле воспринималась как такая себе. Моя зарплата? В Шахтере-2 у меня было 750 долларов. А пацанам, которых подписывали из академии, сразу давали по 1000 долларов зарплаты и 300 долларов на квартиру. А я уже был основным игроком Шахтера-2. Федоренко тогда был тренером дубля, мы играли на Кубке содружества в Москве. Я к нему дважды подходил – просил поднять зарплату.

На третий раз он меня позвал, сказал, что когда вернемся из Москвы в Донецк я перепидпишу условия контракта. Тогда мне подняли зарплату до 3 тысяч долларов", – сказал Федецкий в программе "Вацко Live".

Напомним, Артём – воспитанник молодежной академии Шахтера. В составе "горняков" выступал с 2002 по 2006 и с 2008 по 2012 годы (большую часть контракта провел в аренде в Карпатах). За Шахтер-2 с 2003 по 2006 годы провел 56 матчей, в которых сумел отличиться в воротах соперника 6 раз.

"Шахтар? Давайте обіграємо багатеньких": 14 років тому загинув Євген Кучеревський