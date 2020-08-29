"Я отдыхал на Шацких озерах. Уже пару бокалов пива выпил и тут звонок с российского номера – русскоязычный агент или еще кто-то. Я уже и не помню, кто именно звонил.

Федецкий: Ракицкий – классный пацан, при встрече подам ему руку

Он говорит, что есть хороший вариант продолжения карьеры в России. Я говорю, что в данной ситуации это мне неинтересно. Он в ответ: "Подождите, послушайте, мы даем вам 1,6 млн евро зарплаты и за подписание еще 400 тысяч". Я сказал, что меня это не интересует, поблагодарил за предложение. Я не знаю, какой клуб – не интересовался, не спрашивал. Он сказал: "Давайте вы подумаете, я перезвоню". Я ответил: "Не звоните, потому что это вопрос не актуален из-за ситуации в стране".

На что он начал давить, что это искусственно сделано. Возможно, Ярику (Ракицкому – прим.) такое рассказывали, не знаю. Ситуация в стране искусственно создана, между собой не может разобраться власть, а футбол вне политики. Я его перебил и мы больше с ним не связывались. Это было после Днепра уже. Именно после финала Лиги Европы мы были на Шацких озерах – это тогда было", – рассказал Федецкий в программе "Вацко Live".

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти