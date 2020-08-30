"Чому у сезоні-2008/09 Шахтар виграв Кубок УЄФА? Напевно такий рік був, такі футболісти, такий чемпіонат. Божевільний чемпіонат за всіма показниками – реклама, зарплати.

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Зарплата у 3 тисячі доларів в дублі сприймалась як така собі. Моя зарплата? У Шахтарі-2 у мене було 750 доларів. А пацанам, яких підписували з академії, одразу давали по 1000 доларів зарплати і 300 доларів на квартиру. А я був уже основним гравцем Шахтаря-2. Федоренко тоді був тренером дубля, ми грали на Кубку співдружності в Москві. Я до нього двічі підходив – просив підняти зарплату.

На третій раз він мене покликав, сказав, що коли повернемось з Москви у Донецьк я перепідпишу умови контракту. Тоді мені підняли зарплату до 3 тисяч доларів", – сказав Федецький у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Артем – вихованець молодіжної академії Шахтаря. У складі "гірників" виступав з 2002 по 2006 та з 2008 по 2012 роки (більшу частину контракту провів в оренді в Карпатах). За Шахтар-2 з 2003 по 2006 роки провів 56 матчів, в яких зумів відзначитись у воротах суперника 6 разів.

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