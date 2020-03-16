toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Федецкий признался, на что потратит деньги за победу на "Рассмеши комика"

20:41 292 Читати українською
Федецкий признался, на что потратит деньги за победу на "Рассмеши комика"
Артем Федецкий / ФК Карпаты

Бывший защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал свое участие в юмористическом шоу "Рассмеши комика".

"Почему пошел на "Рассмеши комика"? Во-первых, меня пригласили редакторы 95-го Квартала. Во-вторых, это была благотворительная акция. Деньги, заработанные там, пойдут на реконструкцию львовского велотрека Спартак. Я с гордостью согласился.

Федецкий жестко потроллил Шахтер на "Рассмеши комика" – экс-защитник "горняков" выиграл главный приз

Шутки придумывал сам, но потом их немножко подкорректировали. Сказали, как правильно. Юмористический бизнес немного другой. Была необходима коррекция.

Шутка про Шахтер? А чего обижаться? Все понимают, какая ситуация в Украине. Нужно немного переводить в юмор. Футболисты не должны на это обижаться. Сами понимаете, сколько игроков перешло в аренду из Шахтера в Мариуполь.

Интернет начал кипеть, каждый придумывает, как все происходило на самом деле. Сложно рассмешить настоящих комиков за 1 минуту. Не скажу, что у меня был какой-то блат, но Кошевой меня знает, я знаю его, на чем его можно поймать.

Думаю, все было честно. Если кто-то считает, что нечестно – эти деньги я забрал не себе. Чем больше денег, тем больше хороших дел можно сделать и помочь людям", – поделился Федецкий в комментарии Tribuna.

Напомним, бывший защитник попробовал свои силы в юмористическом шоу "Рассмеши комика", в котором сумел выиграть главный приз – 50 тысяч гривен.

"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів

blog_ava
Хавбек Олимпика Тейшейра озвучил уровень зарплат и бонусов в клубе
15:11
635
Теги
Шахтер Шахтер Артем Федецкий Артем Федецкий
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
55
мин
Манчестер Сити
22:00
Реал Мадрид
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук