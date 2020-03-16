Федецкий признался, на что потратит деньги за победу на "Рассмеши комика"

Бывший защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал свое участие в юмористическом шоу "Рассмеши комика".

"Почему пошел на "Рассмеши комика"? Во-первых, меня пригласили редакторы 95-го Квартала. Во-вторых, это была благотворительная акция. Деньги, заработанные там, пойдут на реконструкцию львовского велотрека Спартак. Я с гордостью согласился.

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Шутки придумывал сам, но потом их немножко подкорректировали. Сказали, как правильно. Юмористический бизнес немного другой. Была необходима коррекция.

Шутка про Шахтер? А чего обижаться? Все понимают, какая ситуация в Украине. Нужно немного переводить в юмор. Футболисты не должны на это обижаться. Сами понимаете, сколько игроков перешло в аренду из Шахтера в Мариуполь.

Интернет начал кипеть, каждый придумывает, как все происходило на самом деле. Сложно рассмешить настоящих комиков за 1 минуту. Не скажу, что у меня был какой-то блат, но Кошевой меня знает, я знаю его, на чем его можно поймать.

Думаю, все было честно. Если кто-то считает, что нечестно – эти деньги я забрал не себе. Чем больше денег, тем больше хороших дел можно сделать и помочь людям", – поделился Федецкий в комментарии Tribuna.

Напомним, бывший защитник попробовал свои силы в юмористическом шоу "Рассмеши комика", в котором сумел выиграть главный приз – 50 тысяч гривен.

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