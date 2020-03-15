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Федецкий жестко потроллил Шахтер на "Рассмеши комика" – экс-защитник "горняков" выиграл главный приз

21:03 238 Читати українською
Федецкий жестко потроллил Шахтер на "Рассмеши комика" – экс-защитник "горняков" выиграл главный приз
Артем Федецкий / УАФ

Бывший защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий попробовал свои силы в юмористическом шоу "Рассмеши комика".

Артем Федецкий удивил своим появлением на известном юмористическом шоу "Рассмеши комика".

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Один из шуток направления касался донецкого Шахтера: "Когда я играл в донецком Шахтере, там была традиция – маленьких и некрасивых мальчиков скидывали в аренду в ФК Мариуполь". Интересно, что Федецкий сумел выиграть главный приз программы – 50 тысяч гривен.

Напомним, за свою карьеру Федецкий успел поиграть за такие клубы как Карпаты, Днепр и Шахтер, а также некоторое время был основным правым защитником сборной Украины.

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