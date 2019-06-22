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Федецкий может перейти в Волынь

20:19 130 Читати українською
Федецкий может перейти в Волынь
Артем Федецкий / Фото официального сайта Карпат

Защитник Карпат Артем Федецкий рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Лидер "львов" может стать новичком луцкой Волыни, информирует Спортивка.

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В составе "крестоносцев" уже выступают такие экс-игроки Карпат как Младен Бартулович и Денис Кожанов, поэтому источник считает переход Федецкого вполне вероятным. К тому же, Волынь возглавляет еще один бывший игрок "зеленых" Андрей Тлумак, который прекрасно знает опытного защитника.

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Впрочем, у Федецкого есть перспектива начать политическую карьеру – он баллотируется в Верховную Раду от Слуги народа по одному из округов Львова. Именно это может помешать трансферу экс-игрока сборной Украины в состав Волыни.

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Трансферы Артем Федецкий Артем Федецкий Карпаты Карпаты Волынь Волынь
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