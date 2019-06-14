Федецкий подпишет новый контракт с Карпатами и станет играющим тренером, – Бурбас

Капитан Карпат Артем Федецкий продолжит защищать цвета "львов". 34-летний защитник станет еще и играющим тренером "зелено-белых".

Защитник Карпат Артем Федецкий, контракт которого истекает этим летом, подпишет новое соглашение с клубом еще на один год. Кроме того, 34-летний капитан "зелено-белых" станет помощником Александра Чижевского и будет играющим тренером команды. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.

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Как сообщалось ранее, после завершения карьеры Федецкий станет одним из руководителей львовского клуба.

Напомним, в сезоне 2018/19 Карпаты сохранили прописку в УПЛ, переиграв в стыковых матчах Волынь. Федецкий длительное время тренировался с молодежной командой "львов", однако на финише сезона вернулся в основу и помог команде успешно завершить борьбу за выживание.

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