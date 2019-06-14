Федецький підпише новий контракт з Карпатами та стане граючим тренером, – Бурбас

Капітан Карпат Артем Федецький продовжить захищати кольори "левів". 34-річний захисник стане ще й граючим тренером "зелено-білих".

Захисник Карпат Артем Федецький, контракт якого завершується цього літа, підпише нову угоду з клубом ще на один рік. Крім того, 34-річний капітан "зелено-білих" стане помічником Олександра Чижевського та буде граючим тренером команди. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

Федецький: Мене перевели у дубль через Смалійчука

Як повідомлялось раніше, після завершення кар'єри Федецький стане одним з керівників львівського клубу.

Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Карпати зберегли прописку в УПЛ, перегравши у стикових матчах Волинь. Федецький тривалий час тренувався з молодіжною командою "левів", проте на фініші сезону повернувся в основу та допоміг команді успішно завершити боротьбу за виживання.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений