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Федецкий в новом сезоне станет топ-менеджером Карпат, – СМИ

10:45 73 Читати українською
Федецкий в новом сезоне станет топ-менеджером Карпат, – СМИ
Артем Федецкий / Карпаты

Защитник Карпат Артем Федецкий со следующего сезона получит работу в управленческой структуре клуба.

Защитник Артем Федецкий с нового сезона станет одним из топ-менеджеров Карпат. Действующий футболист уже договорился с президентом львовского клуба Петром Дыминским.

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Ожидается, что Федецкий будет спортивным директором клуба. Пока неизвестно, завершит ли футболист профессиональную карьеру, либо будет сочетать менеджмент с футболом, сообщает Sportarena.

Также отмечается, что в полномочия Федецкого будет входить выбор нового главного тренера команды, ведь сейчас Карпаты временно возглавляет Александр Чижевский.

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Артем Федецкий Артем Федецкий Карпаты Карпаты
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