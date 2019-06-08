Федецкий в новом сезоне станет топ-менеджером Карпат, – СМИ

Защитник Карпат Артем Федецкий со следующего сезона получит работу в управленческой структуре клуба.

Защитник Артем Федецкий с нового сезона станет одним из топ-менеджеров Карпат. Действующий футболист уже договорился с президентом львовского клуба Петром Дыминским.

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Ожидается, что Федецкий будет спортивным директором клуба. Пока неизвестно, завершит ли футболист профессиональную карьеру, либо будет сочетать менеджмент с футболом, сообщает Sportarena.

Также отмечается, что в полномочия Федецкого будет входить выбор нового главного тренера команды, ведь сейчас Карпаты временно возглавляет Александр Чижевский.

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