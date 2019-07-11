Федецкий: Переход Ракицкого в Зенит стал подтверждением некоторых предположений

Тему с Ракицким нужно уже закрыть. Не пел он гимн – ну и не пел, перешел в Россию. Он играл за сборную, был одним из топ-защитников, с которыми я играл, у него шикарная левая нога.
Я не могу сказать о нем, как о человеке, плохого слова. Он хороший отец, семьянин, наверное, решение о переезде в Россию принимал вместе с семьей. Но этот поступок стал своего рода подтверждением некоторых предположений.
Все думали, если он не поет гимн, значит, он какой-то не такой. Но Ракицкий нормальный парень, он принял решение, а потом понеслась критика. Я бы так не сделал", – рассказал Федецкий в программе "ЗеИнтервьюер"