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Федецкий: Переход Ракицкого в Зенит стал подтверждением некоторых предположений

14:39 73 Читати українською
Федецкий: Переход Ракицкого в Зенит стал подтверждением некоторых предположений
Ярослав Ракицкий в Зените

Бывший игрок Карпат и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к переходу Ракицкого в Россию.

"Мы не говорили в сборной на тему того, что Ракицкий не поет гимн. Возможно, ребята подкалывали, но чтобы конкретно и жестко – такого разговора не было. Это личное дело каждого.

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Тему с Ракицким нужно уже закрыть. Не пел он гимн – ну и не пел, перешел в Россию. Он играл за сборную, был одним из топ-защитников, с которыми я играл, у него шикарная левая нога.

Я не могу сказать о нем, как о человеке, плохого слова. Он хороший отец, семьянин, наверное, решение о переезде в Россию принимал вместе с семьей. Но этот поступок стал своего рода подтверждением некоторых предположений.

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Все думали, если он не поет гимн, значит, он какой-то не такой. Но Ракицкий нормальный парень, он принял решение, а потом понеслась критика. Я бы так не сделал", – рассказал Федецкий в программе "ЗеИнтервьюер"

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Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Артем Федецкий Артем Федецкий Россия
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