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Динамо получило предложение по Супряге – итальянцы готовы выложить почти 10 млн

19:54 - Читати українською
Динамо получило предложение по Супряге – итальянцы готовы выложить почти 10 млн
Владислав Супряга / ФК Динамо

Итальянская Болонья не оставляет попыток подписать нападающего Динамо Владислава Супрягу.

Середняк Серии А (12 место в сезоне 2019/20) уже предложил киевлянам 9,5 млн евро за 20-летнего нападающего. Также "россоблу" предлагают определенную систему бонусов, сообщает TuttoBolognaWeb.

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Как отмечает издание, в ближайшие дни Болонья может повысить эту сумму. В то же время итальянский клуб не ставит приоритетом подписать украинского форварда любой ценой, ведь не планирует выходить за рамки доступного бюджета. По информации итальянских СМИ, Динамо стремится получить за игрока около 15 млн евро. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация с потенциальным трансфером прояснится.

Напомним, сезон 2019/20 Супряга на правах аренды провел в составе СК Днепр-1 и забил 15 голов в 26 матчах.

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