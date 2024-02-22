Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказал свое мнение о том, как нужно сыграть Шахтеру против нападающего Марселя Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Трудно не согласиться, что Обамеянг выделяется среди других игроков Марселя. Так, он показал, что может выжать максимум даже из, казалось бы, полу момента, самостоятельно протащить мяч по флангу, выдать великолепную передачу, или забить гол в касание, тактически переиграв всех защитников.

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И, опять же, согласен с Маркевичем, что с ним нужно что-то сделать. То есть, сыграть плотнее, закрыть, лишить мяча. Но ведь, уверяю, и у Шахтера есть тактические занятия. Марино Пушич и его помощники должны были уже разобрать игру Марселя от и до, и Обамеянга отдельно.

Выключить Обамеянга нужно, но зацикливаться на нем не стоит. Николай Матвиенко или Ярослав Ракицкий, или кто там в паре будет играть в защите Шахтера, точно пересматривали первую игру и еще больше поняли, как следует держать габонца", – цитирует Федецкого Украинский футбол.

Напомним, Шахтер и Марсель в первом матча сыграли вничью 2:2. Ответный матч состоится 22 февраля на Велодроме. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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