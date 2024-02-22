Матч Марсель – Шахтер состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе “Велодром”. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Марсель – Шахтер: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы

Перед первой встречей с Марселем было немножко страшно. Дончане только вышли со сборов, а в составе соперника выступают игроки уровня Обамеянга, Кондогбия, Корреа или Клоса – даже при всех проблемах такой коллектив способен переехать представителя УПЛ. Фактор звездности исполнителей действительно сказался, вылившись в два гола и высокий показатель ожидаемой остроты пасов, однако при этом Олимпик оказался нестрашным. Совсем.

Шахтер работал на равных, а на отдельных отрезках матча работал даже с позиции силы. "Оранжево-черные" забили три гола (один не засчитали), что стало результатом качественной подготовки – наша команда конвертировала уязвимости Марселя в моменты. В частности, подопечные Марино Пушича отличились после стандарта – а провансальцы являются лидерами Лиги 1 по пропущенным голам со стандартов.

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Вообще, команда Дженнаро Гаттузо продемонстрировала кризисный футбол с минимумом идей. При наличии владения его подопечные больше мучились, чем играли, а оба забитых мяча прилетели случайно – дело до них не шло. Французам очень повезло с рикошетами и траекториями передач при взятии ворот. В 9 из 10 случаев Шахтер бы не пропустил те голы, которые провели провансальцы.

Работа без мяча тоже не впечатлила. Марсель прессинговал лучше, чем в чемпионате, но недостаток дисциплины и организации все равно оставался заметным. В частности, атака с несправедливо отмененным голом "горняков" стала возможной благодаря тотальному игнору Конопли в опорной зоне – Обамеянг даже не собирался сузить структуру. Списать такой футбол на желание оставлять габонцу больше сил не получится – подобные разрывы при любой модели кто-то должен был бы компенсировать.

После матча против Шахтера стало понятно, почему у Марселя все так плохо в новом году. Подопечные Дженнаро Гаттузо выдали 6-матчевую безвыигрышную серию, а победить в 2024 году удалось только команду из 5-го дивизиона, в Кубке. На выходных же Олимпик вообще проиграл Бресту, что стало последней каплей – Рино уволили, а на его место пришел 70-летний Жан-Луи Гассе.

Вряд ли этот почтенный дед что-то способен изменить за несколько дней. Его последним местом работы была сборная Кот-д'Ивуара – "слоновые" провалили отбор к домашнему КАНу, поэтому Гассе уволили в январе. Но и недооценивать Жана-Луи не следует, ведь он был ассистентом Лорана Блана в сборной Франции и ПСЖ. Плюс, лично выводил Сент-Этьен в Лигу Европы.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de ????-????? ?????? au poste d’entraîneur ️ ️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Перестановка выглядит для Шахтера неоднозначной. С одной стороны, украинцам выгоден хаос в стане провансальцев. С другой, приход нового коуча всегда дает команде эмоциональный импульс – и его надо умножать на фактор "Велодрома" и бешеную мотивацию соперника. Выдержат ли донетчане?

Должны были бы выдержать. Марсель в том же матче с Брестом играл в большинстве с 59-й минуты, набил большой показатель ожидаемой остроты передач и владел мячом 58,5% процентов времени – впрочем, французы нанесли только 9 ударов на 0,67 xG. В поединке же против "горняков" Олимпик выдал слабые 84% точности пасов и вдвое уступил по интенсивности прессинга.

С другой стороны, следует отметить проблемы Шахтера во всех индивидуальных дуэлях, хотя больше разочаровывало завершение контрвыпадов. Подопечные Марино Пушича имели несколько эпизодов, где Марсель можно было "убивать" одной передачей, но ситуацию недокрутили – не в последнюю очередь из-за невыразительности вингеров. Такой футбол может дорого стоить на "Велодроме".

Но завершим на оптимистической ноте. Шахтер априори не может быть значительно лучше Марселя, даже если провансальцы в кризисе. Соперник имеет преимущество в классе, однако в игровом плане симпатии заслуживала именно наша команда. Не столько из-за голов, сколько из-за подготовки – то, что тренерский штаб наигрывал на сборах, было реализовано на поле и принесло результат.

Организованный хаос, смещение Конопли, фирменные короткие розыгрыши – все это готовилось зимой. Да, эти же изюминки приносили и проблемы, которые были заметны на сборах. И Марсель тоже пользовался ими. Тем не менее, у "горняков" есть идея игры и готовность ее реализовывать – в отличие от Олимпика. Именно поэтому не следует пугаться от коэффициентов букмекеров. Реальность значительно перспективнее.

Кадровая ситуация

У Шахтера есть вопросы по опорной зоне. Крыськив до первой игры не успел восстановиться от повреждения, но за неделю ему стало лучше. Если организм Дмитрия нормально отреагирует на вчерашнюю тренировку, то он станет опцией на ответный матч – именно так охарактеризовал его ситуацию Марино Пушич.

Ключевым же вопросом является готовность Степаненко. Тарас пропустил почти все сборы, а в центре поля наигрывали тройку Бондарено-Судаков-Крыськив. Тем не менее, это не помешало выпустить капитана в основе в Гамбурге – там он получил травму, однако на опорника все равно рассчитывают. Марино Пушич надеется, что результаты последней тренировки будут хорошими – при таком раскладе Степаненко точно сыграет.

Из-за перебора желтых сегодняшний поединок пропустят Бондарь и французский центрбек Балерди. Кроме того, проблемы с икроножной мышцей испытал основной голкипер Марселя. Пау Лопес не попал в заявку на Брест, поэтому имеем шанс увидеть муки комментаторов в попытке произнести фамилию другого вратаря – Симона Нгапандуентнбу (хотя более вероятным является появление Рубена Бланко).

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Fraîchement arrivé, notre nouveau coach a dirigé sa ??????̀?? ??́???? ?’???????????? ce matin au Centre RLD ! ️️ pic.twitter.com/k1tzpTZ84y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Ориентировочные составы на матч Марсель – Шахтер

Марсель: Бланко – Клос, Жиго, Мбемба, Мерлен – Онана, Унахи, Арит – Луис Энрике, Мумбанья, Обамеянг

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Энигалду – Сикан

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Марсель фаворитом матча Лиги Европы фаворитом. На победу подопечных Жана-Луи Гассе дают 1.74, а на триумф Шахтера – 4.90. Ничья была оценена коэффициентом 4.00. На проход французов по сумме двух матчей выставили кф 1.40, а украинскому клубу выставили 3.10.

Специалисты не ожидают большого количества голов. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.12, аналогичный тотал меньше – 1.80. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга умножит вашу ставку на 2.30, а Даниила Сикана – на 3.60.

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