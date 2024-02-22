Колишній захисник збірної України Артем Федецький висловив свою думку про те, як потрібно зіграти Шахтарю проти нападника Марселя П'єра-Емеріка Обамеянга.

"Важко не погодитися, що Обамеянг, виділяється з-поміж інших гравців Марселя. Так, він показав, що може витиснути максимум навіть зі, здавалося б, напівмоменту, самотужки протягнути м'яча флангом, видати чудову передачу, або забити гол в дотик, тактично перегравши всіх захисників.

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І, знову ж таки, погоджуюсь з Маркевичем, що з ним потрібно щось зробити. Тобто, зіграти щільніше, закрити, позбавити м'яча. Але ж, запевняю, і в Шахтаря є тактичні заняття. Маріно Пушіч і його помічники мали вже розібрати гру Марселя від і до, й Обамеянга окремо.

Вимкнути Обамеянга потрібно, але зациклюватися на ньому не варто. Микола Матвієнко чи Ярослав Ракицький, чи хто там в парі буде грати у захисті Шахтаря, точно передивлялися першу гру й ще більше зрозуміли, як слід тримати габонця", – цитує Федецького Український футбол.

Нагадаємо, Шахтар та Марсель у першому матчу зіграли внічию 2:2. Матч-відповідь відбудеться 22 лютого на Велодромі. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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