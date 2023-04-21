"В Луческе всегда что-то не так: то переезды не устраивают, то еще что-то. Но сейчас все команды в одинаковых условиях, ведь в стране идет война. Я считаю, что он себя исчерпал в Динамо. В первом сезоне, когда он привел Динамо в чемпионства, Луческу показал свой топ-класс, и, наверное, уже тогда ему нужно было сказать спасибо и двигаться в другом направлении.

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Мне кажется, что это его последний сезон в Динамо. Кто будет следующим тренером, лучше спросить у Суркиса, но, может быть, он и сам не знает. У Динамо есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-нибудь из них. Я хочу, чтобы Динамо тренировал украинский тренер. У нас много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов.

Тренер должен быть на одном уровне с футболистами. Я работал с Кононовым, Маркевичем, Хуанде Рамосом и увидел классное отношение. Когда футболист чувствует, что тренер ему доверяет и у него есть право на ошибку, он может горы свернуть.

С Луческу в Шахтере такого не было. Он мог после любой ошибки отправить на трибуну матчей десять. Так он психологически убивал молодых футболистов. Это было не только лишь со мной. Я понимаю, что у Шахтера тогда была классная обойма футболистов, с которыми сложно было конкурировать: Фернандинью, Виллиан, Дуглас Коста, Луис Адриано, Срна. В итоге почти все они сыграли в топ-клубах.

Кто-то говорил, что Луческу обвинял во всем украинцев, и они были козлами отпущения. Я подтверждаю, действительно все так и было. Сейчас у Луческу в Динамо просто нет выбора по составу. Поэтому в этом плане он спустился с небес на землю. Но я точно знаю, что у него нет полного контакта с Динамо.

В Шахтере он разговаривал со мной очень редко. Луческу общался в основном с легионерами. Было довольно тяжело морально, когда ты знаешь, что главный тренер на тебя не рассчитывает. Поэтому я принял решение уйти из Шахтера. Я мечтал играть за сборную, чего в итоге и достиг", – цитирует Федецкого Український футбол.

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