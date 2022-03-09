"У меня тоже была возможность куда-нибудь уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Потому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю к нашей помощи.

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Надо будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их курят, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет", – отметил Федецкий в комментарии Вікна-новини.

Добавим, что Артем решил присоединиться к терробороне Луцка, став еще одним футболистом, решившим защищать земли Украины.

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