Федецкий: Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины
Бывший защитник сборной Украины, Карпат и ряда других клубов Артем Федецкий не намерен сдаваться российским захватчикам.
"У меня тоже была возможность куда-нибудь уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Потому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю к нашей помощи.
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Надо будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их курят, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет", – отметил Федецкий в комментарии Вікна-новини.
Добавим, что Артем решил присоединиться к терробороне Луцка, став еще одним футболистом, решившим защищать земли Украины.
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