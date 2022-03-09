Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола ответил на молчаливую позицию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука.

Комитет пересмотрел информацию о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры Анатолием Тимощуком. Бывший капитан сборной Украины не только не сделал ни одного публичного заявления о нападении россиян на Украину, но и остался работать в клубе страны-оккупанта.

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Комитет по этике и честной игре УАФ обратился в КДК УАФ со следующими предложениями:

- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

- лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

- исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

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