Тимощука жестко накажут за игнорирование войны россиян против Украины – его лишат рекорда и всех наград
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола ответил на молчаливую позицию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука.
Комитет пересмотрел информацию о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры Анатолием Тимощуком. Бывший капитан сборной Украины не только не сделал ни одного публичного заявления о нападении россиян на Украину, но и остался работать в клубе страны-оккупанта.
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Комитет по этике и честной игре УАФ обратился в КДК УАФ со следующими предложениями:
- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
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