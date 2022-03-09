"В мене також була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. В цій країні я став тим, ким я є. Тому я готовий стояти тут до кінця. Готовий боронити нашу землю до нашої допомоги.

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Потрібно буде стріляти – будемо стріляти. Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми будемо їх тут різати як свиней. Так воно й буде", – зазначив Федецький у коментарі Вікна-новини.

Додамо, що Артем вирішив приєднатись до тероборони Луцька, ставши ще одним футболістом, який вирішив боронити землі України.

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