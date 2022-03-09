Федецький: Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України
Колишній захисник збірної України, Карпат та низки інших клубів Артем Федецький не має наміру здаватись російським загарбникам.
"В мене також була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. В цій країні я став тим, ким я є. Тому я готовий стояти тут до кінця. Готовий боронити нашу землю до нашої допомоги.
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Потрібно буде стріляти – будемо стріляти. Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми будемо їх тут різати як свиней. Так воно й буде", – зазначив Федецький у коментарі Вікна-новини.
Додамо, що Артем вирішив приєднатись до тероборони Луцька, ставши ще одним футболістом, який вирішив боронити землі України.
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