Федецкий: Динамо наконец-то проснулось – игроки начинают понимать Михайличенко

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий дал прогноз на матч 3 тура Лиги Европы Динамо – Копенгаген, а также отметил прогресс в игре киевлян.

"Как ни крути, группа у киевлян ровная. Плюсы в этой игре для Динамо – огромный европейский опыт и домашнее поле. Придут болельщики, перед которыми нужно будет сдать очередной экзамен, не разочаровать и не подвести их за поддержку. А самое главное – Динамо наконец-то проснулось в хорошем смысле слова, набрало неплохой ход, что подтверждают последние удачные результаты.

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Конечно, есть в игре небольшие нюансы, но все это поправимо. Видно, ребята начинают понимать игровые требования главного тренера. Есть лидеры команды. Тот же Цыганков набрал прошлогоднюю форму, и мы видим Виктора, каким он должен быть. Также отметил бы хорошие игровые кондиции Сергея Сидорчука, который после травмы никак не мог выйти на свой уровень. Игрой он доказал, что не зря его снова приглашают в сборную.

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Если Динамо возьмет с первых минут мяч под контроль, будут играть в короткий и средний пас, то результат будет в их пользу. Верю в победу Динамо. Им нужен максимальный успех в матчах Лиги Европы, чтобы сгладить неудачу в чемпионате Украины. Потому что для Динамо второе место и ниже – это неудача", – цитирует Федецкого ua-football.com.

Напомним, Динамо и Копенгаген встретятся сегодня на НСК Олимпийский. Начало матча - в 22:00.

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