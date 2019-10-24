Вербич: Динамо сильнее, чем Копенгаген

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич сравнил свою команду с Копенгагеном, против которого киевляне сыграют в 3 туре Лиги Европы.

"Это будет особый поединок для меня. Впервые я буду играть против своей бывшей команды. Но я думаю, что наша команда лучше, чем Копенгаген. И мы должны это продемонстрировать это на футбольном поле.

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Уверен, нас ждет интересная игра. Наш соперник – физически сильная команда. Знаю, что главный тренер Копенгагена требует дисциплины и агрессии в атаке на протяжении всех 90 минут. Но, надеюсь, мы найдем способ нарушить эту дисциплину и забьем голы", – цитирует Вербича dinamo.kiev.ua.

Напомним, Беньямин Вербич выступал за Копенгаген в течение трех сезонов – с 2015-го по 2018-й год.

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