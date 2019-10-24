Федецький: Динамо нарешті прокинулося – гравці починають розуміти Михайличенка

Колишній захисник збірної України Артем Федецький дав прогноз на матч 3 туру Ліги Європи Динамо – Копенгаген, а також відзначив прогрес у грі киян.

"Як не крути, група у киян рівна. Плюси в цій грі для Динамо – величезний європейський досвід і домашнє поле. Прийдуть вболівальники, перед якими потрібно буде здати черговий іспит, не розчарувати і не підвести їх за підтримку. А найголовніше – Динамо нарешті прокинулося в хорошому сенсі слова, набрало непоганий хід, що підтверджують останні вдалі результати.

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Звичайно, є в грі невеликі нюанси, але все це можна виправити. Видно, хлопці починають розуміти ігрові вимоги головного тренера. Є лідери команди. Той же Циганков набрав торішню форму, і ми бачимо Віктора, яким він повинен бути. Також відзначив би хороші ігрові кондиції Сергія Сидорчука, який після травми ніяк не міг вийти на свій рівень. Грою він довів, що не дарма його знову запрошують до лав збірної.

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Якщо Динамо візьме з перших хвилин м'яч під контроль, будуть грати в короткий і середній пас, то результат буде на їхню користь. Вірю в перемогу Динамо. Їм потрібен максимальний успіх в матчах Ліги Європи, щоб згладити невдачу в чемпіонаті України. Бо для Динамо друге місце і нижче – це невдача", – цитує Федецького ua-football.com.

Нагадаємо, Динамо та Копенгаген зустрінуться сьогодні на НСК Олімпійський. Початок матчу – о 22:00.

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