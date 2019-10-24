Полузащитник Копенгагена Зека назвал трех самых опасных игроков Динамо

Один из лидеров Копенгагена Зека назвал трех самых опасных игроков Динамо перед противостоянием с киевлянами в Лиге Европы.

"В Динамо очень много квалифицированных игроков. Я хорошо знаю Вербича, поскольку мы играли вместе с ним в Копенгагене. Он очень опасный игрок. Также парень из Люксембурга (Жерсон Родригес – прим. Футбол 24) хорошо действует на поле и опасен.

Полузащитник Копенгагена Зека угрожает Вербичу накануне матча с Динамо в Лиге Европы

Выделил бы еще левого защитника киевлян (Виталия Миколенко – прим. Футбол 24), который очень быстро и ловко перемещается из защиты в атаку и наоборот.

От Динамо мы не должны видеть много голов, но в нашей группе они очень сильны именно в индивидуальном подборе игроков. Поэтому мы должны быть осторожны с каждым игроком киевлян. Помним, что это очень сильный оппонент", – цитирует игрока сборной Греции 1927.kiev.ua.

Напомним, матч Копенгаген – Динамо пройдет сегодня в Киеве. Начало – в 22:00.

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