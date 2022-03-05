Уйпешт в волевом стиле обыграл Академию Пушкаша в 23-м туре чемпионата Венгрии. Гостям не помог и гол украинца Артема Фаворова.

Чемпионат Венгрии, 23 тур

Уйпешт – Академия Пушкаша – 2:1

Голы: Зивзиадзе, 32, Паулевич, 72 – Фаворов, 26

В случае победы Академия Пушкаша становилась лидером турнирной таблицы – как минимум, до завершения поединка Ференцвароша. Именно гости вышли вперед на экваторе первого тайма. Украинец Артем Фаворов результативно исполнил штрафной и не сумел сдержать слез (видео гола здесь).

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Еще в первом тайме Уйпешт сравнял счет, а на 72-й минуте вышел вперед. Паулевич роскошным дальним ударом принес столичной команде победу. Академия Пушкаша осталась второй (41 балл), а Ференцварош в случае победы над Кишвардой 6 марта увеличит отрыв до 5-ти очков.

Уйпешт благодаря сенсационной победе поднялся с предпоследнего места на 8-ю строчку, набрав 27 пунктов.

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