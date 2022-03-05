Уйпешт у вольовому стилі обіграв Академію Пушкаша в 23-му турі чемпіонату Угорщини. Гостям не допоміг і гол українця Артема Фаворова.

Чемпіонат Угорщини, 23 тур

Уйпешт – Академія Пушкаша – 2:1

Голи: Зівзіадзе, 32, Паулевіч, 72 – Фаворов, 26

У випадку перемоги Академія Пушкаша ставала лідером турнірної таблиці – як мінімум, до завершення поєдинку Ференцвароша. Саме гості вийшли вперед на екваторі першого тайму. Українець Артем Фаворов результативно виконав штрафний і не зумів стримати сліз (відео гола тут).

Тимощук не виплачуватиме аліменти через санкції проти Росії – чергове пробите дно від рекордсмена збірної України

Ще в першому таймі Уйпешт зрівняв рахунок, а на 72-й хвилині вийшов вперед. Паулевіч розкішним дальнім ударом приніс столичній команді перемогу. Академія Пушкаша залишилася другою (41 бал), а Ференцварош у випадку перемоги над Кішвардою 6 березня збільшить відрив до 5-ти очок.

Уйпешт завдяки сенсаційній перемозі піднявся з передостаннього місця на 8-му сходинку, набравши 27 пунктів.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни